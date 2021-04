Si conclude “Leonardo” su Rai1

Aidan Turner e Matilda De Angelis nella serie evento

Quarto e ultimo appuntamento con la serie evento di Rai1, in onda martedì 13 aprile alle 21.25, prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore. Nel primo episodio ritrovata Caterina, Leonardo porta avanti il suo lavoro, ma è frustrato dal successo crescente di un artista più giovane, Michelangelo Buonarroti. Mettendo da parte i suoi sentimenti, Leonardo si lascia convincere ad accettare una nuova commissione, il gigantesco affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con il nuovo rivale. Mentre nascono dei sospetti su un segreto ben custodito, una presenza del passato spinge Leonardo a dubitare di tutto quello che credeva di sapere. Costretto ad affrontare una tragedia personale, Leonardo apprende una verità destinata a cambiare le scelte fatte finora. Nel secondo, invece, con i minuti contati, Stefano si impegna a salvare Leonardo e scopre finalmente la verità che si nasconde dietro il suo segreto più grande. Ormai a conoscenza dei fatti, ma senza prove, una rivelazione inaspettata porta Stefano a chiedere aiuto a una fonte improbabile. Con il patibolo sempre più vicino la vita di Leonardo è appesa a un filo, la sua colpevolezza confermata e ogni speranza sembra perduta. Stefano, da cui dipende il destino del più grande artista di Milano, si rende conto che la risposta che insegue si nasconde proprio nell’uomo che sta cercando di salvare.

Redazione