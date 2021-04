CS_Riecco “Game of Games – Gioco Loco” – TRA GLI OSPITI ELETTRA LAMBORGHINI

Il grande lunapark di Rai2 si accende per una nuova serata e si prepara ad accogliere sei concorrenti che, puntando sulle abilità di altrettanti VIP, concorreranno per cercare di accaparrarsi il montepremi in palio: mercoledì 14 aprile alle 21.20, Simona Ventura conduce il terzo appuntamento con “Game of Games – Gioco Loco”.

Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla.

Ai concorrenti l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco stabilito dal sorteggio.

In “Game of Games – Gioco Loco” l’imprevisto però è sempre dietro l’angolo: basta dare una risposta errata o toccare un pulsante sbagliato, per scatenare reazioni improvvise e rapide delle macchine del grande lunapark, che porteranno il giocatore a finire in acqua, “volare via” o precipitare in una botola.

Redazione