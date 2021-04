CS_”UNA.NESSUNA.CENTOMILA. IL CONCERTO”: rinviato all’11 GIUGNO 2022 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere!

RINVIATO ALL’11 GIUGNO 2022

UNA. NESSUNA. CENTOMILA.

IL CONCERTO

Il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere

FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO

GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI

Le nostre e le vostre voci insieme contro la violenza sulle donne

SABATO 11 GIUGNO 2022

RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, è rinviato all’ 11 GIUGNO 2022 “ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO ”, il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere.

UNA , perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne, NESSUNA , perché nessuna donna deve più essere una vittima, CENTOMILA è il numero delle voci che si potranno unire alle 7 artiste per sostenere una battaglia così importante.

FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI sono le 7 grandi artiste protagoniste del concerto “ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO , le 7 grandi voci unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).

“ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO ” è uno spettacolo che nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate.

Per sostenere una causa così importante FIORELLA MANNOIA, EMMA, ALESSANDRA AMOROSO, GIORGIA, ELISA, GIANNA NANNINI, LAURA PAUSINI, si alterneranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia, ciascuna con la propria band, e ognuna delle 7 artiste inviterà un collega, uomo, ad esibirsi insieme per lanciare un messaggio univoco, che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere.

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “ UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO ” verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

I biglietti acquistati per lo show rimangono validi per lo show di sabato 11 giugno 2022.

Maggiori info su www.friendsandpartners.it