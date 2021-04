CS_Riflettere con ironia: “Un’ora sola vi vorrei”|Su Rai2 lo show di Enrico Brignano, ospite Nina Zilli

Martedì 20 aprile su Rai1 alle 21.35 Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica, con il tempo e insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli. Al centro anche della terza puntata la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Brignano – satira a volte feroce, ma mai priva di emozione – attraverso monologhi, canzoni, mise en scène. Tra gli eventi legati all’attualità ripresi e commentati dal padrone di casa il vitalizio di Formigoni e la manifestazione a favore dello spettacolo dei Bauli in Piazza, che si è svolta sabato a Roma: un grido di aiuto, ma anche un momento di grande orgoglio per una categoria tra le più colpite dalla pandemia. L’attrice Marta Zoboli sarà la protagonista dell’ennesimo incontro/scontro con Brignano, a conferma che tra i due c’è un’intesa umana e professionale che inevitabilmente si trasforma in comica incomprensione sul palco. La musica è affidata a una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi – e impreziosita dalle coreografie di Thomas Signorelli. A fine puntata Flora Canto, come sempre, “aspetta al varco” Enrico Brignano nel talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – per riflettere e giudicare lo show e la giornata.

Redazione