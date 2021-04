CS_La minorenne scomparsa e ritrovata a “Chi l’ha visto?” Su Rai3, con Federica Sciarelli

Su Rai3, con Federica Sciarelli

Il ritorno a casa della minorenne, che si era allontanata più di un mese fa da una struttura, sarà al centro delle puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 21 aprile alle 21.20 su Rai3. L’auto che la riaccompagnava era guidata dal comandante Marcos, e ad aspettarli l’inviato della trasmissione Giuseppe Pizzo, per capire che cosa c’entri davvero quest’uomo con le minorenni scomparse. E, ancora, le intercettazioni inedite sul caso della piccola Denise Pipitone.

Come sempre, poi, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Redazione