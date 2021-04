CS_L’artista vincitrice di quattro Grammy Award, H.E.R., insieme a insieme a CHRIS BROWN nel nuovo singolo “COME THROUGH”, da oggi disponibile in digitale. Il brano anticipa il nuovo album di prossima uscita “BACK OF MY MIND”

H.E.R.

insieme a CHRIS BROWN

NEL NUOVO SINGOLO “COME THROUGH”

DA OGGI DISPONIBILE IN DIGITALE

(https://smi.lnk.to/HerComeThrough)

Il brano anticipa il nuovo album

di prossima uscita

“BACK OF MY MIND”

Da oggi, venerdì 23 aprile, è disponibile in digitale “COME THROUGH” (https://smi.lnk.to/HerComeThrough), il nuovo singolo della vincitrice di quattro Grammy Award H.E.R. insieme all’artista multiplatino e vincitore di Grammy CHRIS BROWN.

Il brano sarà incluso nel nuovo album di prossima uscita di H.E.R., “BACK OF MY MIND” (MBK Entertainment/RCA Records/Sony Music).

“COME THROUGH” è una sensuale ballata R&B scritta da H.E.R, Chris Brown, Cardiak, Tiara Thomas e prodotta da Cardiak.

Il brano, che evidenzia la versatilità musicale di H.E.R, segue la pubblicazione dalla sua hit “Damage” che le è valso un Grammy Award, “I Cant’t Breathe”, e il duetto “Hold Us Together” insieme a Tauern Wells.

Domenica 25 aprile H.E.R. si esibirà con il suo brano candidato agli Oscar, “Fight For You” (tratto dal film “Judas and the Black Messiah” della Warner Bros. Pictures) nello speciale della ABC Oscars: Into The Spotlight.

La candidatura di H.E.R. agli Academy Awards per Best Original Song è stata svelata solo 12 ore dopo la sua vittoria ai Grammy Awards per “Song of The Year” con il suo potente inno di protesta, “I Can’t Breathe”.

H.E.R aveva già collaborato insieme a Chris Brown nel 2018 in occasione del tour “Heartbreak on a Full Moon” e nel 2019 con il brano “Come Together” contenuto in “Indigo”, nono album in studio del cantante che ha debuttato al #1 della classifica album Billboard 200.

Chris Brown di recente ha infranto il suo stesso record con il singolo “Go Crazy”, che ha superato “No Guidance” come brano che per più a lungo è rimasto al #1 della classifica Billboard’s R&B/Hip-Hop Airplay (29 settimane).

Altre collaborazioni tra i due artisti includono il remix del brano “Focus” di DJ Envy e “Slide Remix” insieme a Pop Smoke & A Boogie Wit Da Hoodie.

Redazione