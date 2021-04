CS_Rai3, il Premio Oscar Matthew McConaughey a “Che Tempo Che Fa”

La star hollywoodiana ospite di Fazio in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”

Il Premio Oscar Matthew McConaughey sarà ospite a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 25 aprile alle 20.00 su Rai3, in occasione dell’uscita in Italia il 23 aprile della sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”.

L’attore e produttore cinematografico, dal suo esordio nel 1993, ha recitato in decine di film acclamati da critica e pubblico come “Contact”, “Amistad”, “Bernie”, “Killer Joe”, “Magic Mike”, “The Wolf of Wall Street”, “Interstellar”, “The Gentlemen”; l’interpretazione di un cowboy affetto da AIDS nel film “Dallas Buyers Club” del 2013 diretto da Jean-Marc Vallée gli è valso l’Oscar e un Golden Globe come miglior attore protagonista.

La star di Hollywood nel 2013 ha fondato insieme alla moglie Camila la Fondazione “Just Keep Livin” mentre nel 2014 il Time lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo.

Redazione