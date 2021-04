CS_Nuovo appuntamento con “L’isola dei famosi”

​Lunedì 26 aprile in prima serata su Canale 5, dodicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.



Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.



Due i concorrenti al televoto: chi tra Fariba Tehrani e Vera Gemma dovrà abbandonare Cayo Cochinos?

Redazione