CS_GAZZELLE CONTINUA A COLLEZIONARE CERTIFICAZIONI CON IL SUO NUOVO ALBUM “OK”!

Dopo aver conquistato nelle scorse settimane il Disco d’Oro per l’album “OK” (Maciste Dischi/Artist First), il Triplo Platino per “Destri” e l’Oro per “Lacri-ma”, oggi anche “Coltellata” feat tha Supreme è Oro (dati diffusi da Fimi/Gfk Italia)!

“OK”, che la settimana successiva alla sua uscita è arrivato direttamente al primo posto delle classifiche FIMI Top Album e Vinili, è entrato da subito nel cuore di tutti i fan e non solo, ottenendo ottimi riscontri anche dalla critica. A 24 ore dalla release tutti i brani del disco erano presenti in Top 50 Italia di Spotify, con ben 8 brani in Top 10, di cui “Destri” e “Coltellata” in Top 5. L’album ha totalizzato circa 140 milioni di stream.

Oggi, ieri, l’artista ha ottenuto il doppio disco di Platino per “Non sei tu”, brano contenuto in “Superbattito”, e il disco di Platino per “Una canzone che non so”, brano contenuto in “Post Punk”.

Redazione