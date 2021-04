CS_”Maurizio Costanzo Show”

Mercoledì 28 aprile in seconda serata su Canale 5 ultimo appuntamento stagionale con il “Maurizio Costanzo Show“, omonimo talk show condotto proprio da Maurizio Costanzo.

Tra gli ospiti della sesta e ultima puntata del Maurizio Costanzo Show 2021: la senatrice Lucia Ronzulli, mentre si attende la risposta di Vincenzo De Luca, che aveva posticipato il suo “uno contro tutti” per vari impegni politici. Costanzo riporta sul palco Jean Pierre Moreno, vittima dell’aggressione omofoba e Malika Chalhy, la ragazza respinta dalla sua famiglia dopo il coming out. Tornando allo spettacolo, ci sarà anche Emanuele Filiberto di Savoia, e l’attrice Rocio Munoz Morales. Tornano Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che omaggeranno in chiave moderna la storica coppia di Cochi e Renato. E infine Cristiano Malgioglio, Enrico Papi, Dario Vergassola ed Enzo Miccio.

Redazione