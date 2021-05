CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 1 maggio su Canale 5, alle ore 15.30, appuntamento con Verissimo.

Silvia Toffanin accoglierà per un’intensa intervista sulla sua nuova vita Anna Tatangelo.

Lui è il fondatore e anima da sempre dei “Nomadi”. In studio Beppe Carletti ripercorrerà la sua carriera e vita ricca di umanità.

E ancora, ospiti : Malika Ayane, tra le protagoniste dell’ultimo Sanremo con il brano “Ti piaci così” e Anna Ferzetti, attrice molto apprezzata e moglie di Pierfrancesco Favino.

Serena Grandi e Corinne Clery racconteranno la loro lunga e complessa storia di amicizia.

Leonardo La Macchia, ex allievo di “Amici”, parlerà dell’esperienza fatta grazie al talent di Maria De Filippi e dei suoi progetti per il futuro come cantante.

Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, presenterà a Verissimo la sua autobiografia dal titolo “L’araba felice”.

Infine, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, in arrivo su Italia1 con il late show “Venus Club” e in dolce attesa svelerà a Verissimo il sesso del nascituro.

Redazione