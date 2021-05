CS_Torna su Rai1 “Sotto Copertura”Con Claudio Gioè nei panni del superpoliziotto Michele Romano

Sabato 1 maggio, alle 21.25, nuovo appuntamento, su Rai1, con la serie “Sotto Copertura”, che porterà sul piccolo schermo l’impegno civile, i sacrifici e l’abnegazione con cui le forze dell’ordine e la magistratura combattono ogni giorno la criminalità organizzata nel nostro Paese. Una serie tv per la regia di Giulio Manfredonia, che racconta una delle pagine più importanti della lotta contro il malaffare: “La cattura di Zagaria”, boss di spicco dei Casalesi, l’imprendibile capo della camorra casertana latitante da oltre vent’anni… Claudio Gioè veste i panni di Michele Romano, il superpoliziotto capo della squadra Mobile di Napoli, che viene però trasferito a Roma, mentre la squadra passa in mano a Visentin. Ma Francesco, che ha imparato a conoscere i metodi di Romano e a fidarsi di lui, rompe la collaborazione con la De Simone e si schiera con la squadra, per portare fino in fondo la caccia a Zagaria. Il quale, nel frattempo, ha scoperto il tradimento di Agata e Nicola… Per sferrare l’attacco decisivo al boss e poter finalmente fare irruzione nel bunker del boss, che ormai pensano di aver individuato, la squadra ha però bisogno di Romano.

