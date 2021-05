FILM: “IT” in prima serata su Italia1

Domenica 2 maggio, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “IT”, il film del 2017 diretto da Andy Muschietti, adattamento dell’omonimo romanzo di Stephen King

A Derry, un’immaginaria cittadina del Maine, i ragazzi scompaiono senza apparente motivo e l’ennesima vittima è un bambino di sette anni di nome George, risucchiato in un tombino durante un temporale. Un gruppo di ragazzini perseguitati dai bulli, si riunisce sotto la denominazione di Club dei Perdenti per indagare sul mistero della morte di George e degli altri ragazzi scomparsi. Il loro leader è Bill, fratello maggiore di George attanagliato dai sensi di colpa per non essere riuscito a impedirne il brutale assassinio. Al suo fianco ci sono il grassoccio Ben, l’impulsivo Richie, il pragamatico Stan, l’appassionato di storia Mike, l’ipocondriaco Eddie e Beverly, l’unica ragazza del gruppo. Quando la ricerca li conduce a un clown sadico e demoniaco chiamato Pennywise, ciascuno dei componenti del Club si rende conto di averlo già incontrato prima.

LO SAPEVATE CHE:

Pennywise parla per quattro minuti in tutto il film.

Bill Skarsgård ha fatto una ricerca sugli psicopatici fittizi e reali per trovare il proprio modo di interpretare Pennywise. Ha tratto ispirazione da shining (1980).

Sophia Lillis ha girato più di una scena in piedi su una scatola perché era di gran lunga la più bassa del cast principale.

Cast: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhar

