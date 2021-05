CS_COLDPLAY ”Higher Power” è il titolo del loro nuovo singolo, in uscita il 7 maggio

”Higher Power” è il titolo del nuovo singolo dei Coldplay, in uscita il 7 maggio su etichetta Parlophone / Atlantic. I Coldplay hanno scritto su Twitter: “Higher Power è una canzone creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020. È stata prodotta da Max Martin che è una vera meraviglia dell’universo. Esce il 7 maggio. Love c, g, w & j” L’annuncio conferma le voci dei fan che hanno iniziato a circolare la scorsa settimana, quando misteriosi cartelloni pubblicitari in giro per il mondo puntavano ad un altrettanto misterioso sito chiamato alienradio.fm. I fan sono riusciti a decifrare i simboli e scoprire il titolo del brano e la data di pubblicazione.

Redazione