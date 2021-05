CS_Su Canale 5 Il meglio di “Felicissima sera”, lo show di Pio e Amedeo

Giovedì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con il meglio di “Felicissima Sera”, lo show record di ascolti di Pio e Amedeo.

I momenti più divertenti delle tre serate condotte dal duo comico: non mancheranno grandi coreografie e performance, musica live, momenti di irriverente comicità e lo sguardo disincantato sul mondo di Pio e Amedeo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.



Felicissima Sera è anche digital. Su Mediaset Play Infinity (sito, app, smart tv) sarà possibile seguire le puntate in diretta, recuperarle in un secondo momento e rivedere i momenti più divertenti. I profili Facebook, Instagram e Twitter di Felicissima Sera, inoltre, coinvolgeranno gli utenti con gif, meme e video esclusivi di backstage. L’hashtag ufficiale è #FelicissimaSera.

Redazione