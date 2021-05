CS_Woody Allen a “Che tempo che fa”, su Rai3

Il pluripremiato regista, quattro volte Premio Oscar, ospite di Fabio Fazio

Il quattro volte Premio Oscar Woody Allen ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, domenica 9 maggio su Rai3 a partire dalle 20, in occasione dell’uscita nelle sale italiane del film “Rifkin’s Festival” da lui scritto e diretto. L’attesissimo film, che vede nel cast Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn, Christoph Waltz, mescola, con il consueto surreale umorismo di Woody Allen, situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare, e rappresenta un tributo al potere trasformativo del cinema. Con all’attivo quarantanove film per il cinema, Woody Allen è uno dei registi statunitensi più prolifici, vincitore di quattro premi Oscar su ventiquattro nominations: due nel 1978 per “Io e Annie”, (Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale), uno nel 1987 per la sceneggiatura di “Hannah e le sue sorelle” e uno nel 2012 per la sceneggiatura di “Midnight in Paris”. Nella sua lunga carriera ha vinto anche tre Golden Globes, sette BAFTA, due Grammy, la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, due Premi César, cinque David di Donatello, un Nastro d’Argento, e ancora l’Orso d’Argento alla carriera al Festival del Cinema di Berlino e il Leone d’Oro alla carriera.

