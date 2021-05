CS_Ale e Franz “Fuori tema” su Rai2|Peppe Servillo, la musica è servita

Sarà Peppe Servillo l’ospite della quinta puntata di “Fuori tema”, lo show di Ale e Franz, in onda martedì 11 maggio, alle 22.50 su Rai2. Il cantante e attore, accompagnato dalla band diretta da Fabrizio Palermo, si esibirà anche in “Cuore grammatico”, tra i classici della Piccola Orchestra Avion Travel, nello studio all’interno del Teatro la Cucina, nell’ex refettorio dell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano. In questa puntata, Ale e Franz interpreteranno, tra i vari personaggi, Gesù e Giuseppe che si confrontano sul loro rapporto nell’ultimo appuntamento con il format “Good Night Show”, un avvocato e il suo assistito, un uomo in preda a un dolore al petto e un allucinato operatore di “SOS salute”, i due papà allo stadio, le annunciatrici tv Alessandra e Franca e la coppia di cinici cani parlanti. In chiusura, una riflessione sul tema delle carezze firmata da Diego Cugia.Tanti momenti di spettacolo “fuori tema”, diversi tra loro, a volte spiazzanti e a volte riflessivi, legati dalle creative scelte registiche di Elia Castangia e dalla peculiare comicità di Ale e Franz, capaci di alternare senza soluzione di continuità differenti momenti comici e di intrattenimento.

Redazione