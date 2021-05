CS_GLI U2 Annunciano l’arrivo del nuovo singolo realizzato con Martin Garrix, come ufficiale per gli Europei di calcio

Gli U2 annunciano l’arrivo di “We Are The People”, il nuovo singolo realizzato con Martin Garrix, come inno ufficiale per gli Europei di calcio, con un post sui propri canali social. Il torneo avrebbe dovuto tenersi lo scorso anno, ma a causa della pandemia da Covid-19 è stato posticipato a quest’anno, in modo da poter completare le coppe europee e i campionati nazionali della stagione 2019-2020 che erano rimasti in sospeso. Già il Sun aveva rivelato la collaborazione tra la band e il dj, inoltre gli artisti sono stati avvistati a Londra, dove si pensa che si stia registrando il video ufficiale di “We Are The People”, inno pensato per risollevare il morale. Il singolo uscirà il 14 maggio, come è scritto nel post degli artisti.



Una fonte vicino agli artisti ha raccontato al tabloid inglese: “Martin adora il calcio, quindi questa opportunità è stata enorme per lui, motivo per cui ha puntato al massimo quando cercava collaboratori. Ha passato mesi e mesi a lavorare su questa canzone per renderla perfetta e, una volta che Bono e The Edge sono arrivati a bordo, ha raggiunto nuovi traguardi. Martin è noto per la sua musica dance, ma insieme l’hanno davvero trasformata in un vero e proprio inno. È incredibile. Hanno parlato un bel po’ di volte e in questo momento sono a Londra per lavorare al video. Non vedono l’ora di farlo uscire in modo che tutti possano ascoltarlo molto presto”. (Radio Bruno)

