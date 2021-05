Torna su Rai1 “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello

Nuovo appuntamento su Rai1, giovedì 13 maggio alle 21.25, con “Un passo dal cielo 6 – I guardiani”. Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore, continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti.

Nell’episodio dal titolo “Il sentiero delle ore”, un monastero arroccato sulla montagna. Il corpo di un ragazzo ritrovato poco distante. Vincenzo e Francesco si trovano a indagare in una comunità di monaci, e scoprono che i sentieri del dolore portano a compiere gesti estremi se non incontrano il perdono. Francesco finalmente trova la forza di guardare in faccia il suo passato risvegliando pericolosi fantasmi, mentre Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.

Redazione

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati