CS_A GIUGNO E LUGLIO EMMA TORNA IN TOUR con “FORTUNA LIVE 2021”! Confermate le date dei concerti di LIGNANO SABBIADORO, VERONA, TAORMINA, ROMA, MILANO e TORINO!

Comunicato Stampa

EMMA

“FORTUNA LIVE 2021”

CONFERMATE LE DATE DEI CONCERTI

A LIGNANO SABBIADORO, VERONA, TAORMINA, ROMA, MILANO e TORINO

DA LUNEDI I POSSESSORI DEI BIGLIETTI DEL “FORTUNA LIVE” DI EMMA

POTRANNO REGISTRARSI E OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DEL PROPRIO POSTO AGLI SHOW

EMMA TORNA IN TOUR… un segnale importante per Emma, il suo pubblico, e per l’intero settore musicale: finalmente si riparte! Così nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.

Sono confermate, nel mese di giugno, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria

(recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 e 7 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona

(recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico

(recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

18 e 19 GIUGNO 2021 –ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

(recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 –MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

DI SEGUITO LA MODALITÀ DI ACCESSO PER GLI SPETTACOLI DI LIGNANO SABBIADORO (UD), VERONA, TAORMINA (ME), ROMA E MILANO:

Per poter accedere allo spettacolo tutti i possessori di un biglietto dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link https://www.clappit.com/emma-live2021 (a partire da lunedì 17 maggio 2021 ore 11:00 e fino a venerdì 21 maggio 2021 ore 16:00).

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato* con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore del biglietto entro il 25 maggio 2021 per l’Arena di Verona ed entro il 1° giugno 2021 per le altre date di giugno.

*I posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato

Sono inoltre confermate, nel mese di luglio, secondo il calendario che segue, le seguenti date di recupero del “FORTUNA LIVE 2021” di Emma:

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI e BARI si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e che date e location verranno comunicate entro il 27 MAGGIO 2021.

I biglietti acquistati per gli show di Emma, restano validi.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends & Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour.

Per tutti i fan di EMMA è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo BASE del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour.

Le informazioni per le modalità di acquisto saranno disponibili da martedì 18 Maggio su www.trenitalia.com

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it

