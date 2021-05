CS_Su Rai1 “Io non mi arrendo”| Il film tv di Enzo Monteleone con Beppe Fiorello

Il film tv di Enzo Monteleone con Beppe Fiorello

Su Rai1, sabato 15 maggio alle 21.25, andrà in onda il tv movie “Io non mi arrendo”, diretto da Enzo Monteleone, con Beppe Fiorello, Elena Tchepelava, Massimo Popolizio, Paolo Briguglia e Maddalena Crippa.

Una storia drammatica, potente e di grande attualità ispirata e dedicata alla figura di Roberto Mancini, il poliziotto che per primo portò alla luce il dramma dello sversamento illegale dei rifiuti tossici in Campania.

L’ispettore Marco Giordano scopre il traffico di rifiuti tossici nelle discariche abusive della Terra dei Fuochi, ma le sue indagini vengono ostacolate e messe a tacere. Dopo dieci anni, Marco è spinto da un magistrato a riaprire il caso perché la verità venga a galla.

