CS_ENULA – “Impronte”, disponibile da oggi il nuovo singolo scritto insieme a Franco126 e prodotto da Dardust

Milano, mercoledì19 maggio. Esce oggi “IMPRONTE“, il nuovo singolo di Enula scritto insieme a Franco126 e prodotto da Dardust, disponibile sulle piattaforme digitali per Universal Music Italia e ascoltabile qui.



Il brano anticipa l’uscita del suo EP d’esordio, “Cont(orta)”, in uscita venerdì 21 maggio, pre-ordinabile qui. “Impronte” è il racconto di una storia d’amore tormentata, in bilico tra il desiderio di respingersi e l’irrefrenabile voglia di stare insieme, una relazione custodita preziosamente da chi la vive, nascosta agli occhi del mondo esterno. Il brano trasporta l’ascoltatore nell’universo musicale di Enula che dimostra, ancora una volta, una voce e una scrittura affascinante e magnetica. Alla penna della giovane artista si unisce Franco126, uno dei cantautori più interessanti e affermati del panorama nazionale, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente il pezzo. “Impronte” è stato prodotto da Dardust, producer multiplatino che ha firmato alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni.Il brano anticipa “Cont(orta)”, l’EP d’esordio di Enula che sarà presentato con un INSTORE TOUR in quattro città italiane



25 maggio ore 17.00 – Roma – Mondadori, Via Appia 51

03 giugno ore 17.00 – Milano – Mondadori, Piazza Duomo

10 giugno ore 17.00 – Napoli – Mondadori, Via degli Acquari

11 giugno ore 17.00 – Salerno – Mondadori CC Maximall di Pontecagnano



Enula ha inoltre firmato un contratto come autrice in esclusiva con BMG, che la vedrà comporre brani anche per altri artisti, e con la società di booking BPM Concerti / Trident Music per i prossimi appuntamenti live.



BIOGRAFIA Dotata di una tecnica vocale raffinata e liriche di grande personalità compongono lo stile di Enula, giovanissima cantautrice milanese. Classe 1998, Enula Bareggi mette a frutto le proprie doti sin da bambina attraverso lo studio della teoria e della pratica musicale. Nel 2013 Enula è coinvolta nel progetto “Insieme per un sogno”. Lo spettacolo, realizzato a scopo benefico, la vede duettare con Ron nello splendido scenario del teatro Fraschini di Pavia. Nel 2020 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani, il concorso che dà la possibilità ad alcuni giovani artisti di calcare il palco dell’Ariston, con il brano “Con(torta)”. Enula viene selezionata tra oltre 700 cantanti e partecipa alle audizioni dei migliori 60. Conclusa l’esperienza di Sanremo Giovani, Enula si presenta per un provino alla scuola di Amici di Maria De Filippi ed entra nel programma vincendo una sfida con il brano “Auricolari”, ad oggi uno dei più ascoltati sulle principali piattaforme di streaming. Un approccio pop delicato e ironico è il lasciapassare che conduce la giovane artista alle puntate in prima serata dello show. Il talent le dà l’opportunità di mostrare ad un pubblico sempre più vasto le proprie capacità e il proprio manifesto stilistico, fatto di atmosfere eteree, di testi profondi e un’attitudine urban che rende il suo stile unico, originale e moderno. Tra le giovani artiste più promettenti e talentuose del panorama musicale italiano, Enula può vantare più di 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali ed è molto amata anche sui social media: il suo profilo Instagram conta quasi 340mila follower e ogni suo post colleziona decine di migliaia di like.



Redazione