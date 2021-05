CS_ALICIA KEYS: da domani in radio “UNDERDOG (Nicky Jam & Rauw Aleandro Remix)” , la versione inedita della hit mondiale con due icone della musica latina. E nel 2022 il ritorno live in Italia!

La star mondiale vincitrice di 15 GRAMMY AWARDS

ALICIA KEYS

“UNDERDOG (Nicky Jam & Rauw Aleandro Remix)”

la versione inedita della hit mondiale

con due icone della musica latina

DA DOMANI IN RADIO

E GIÁ DISPONIBILE IN DIGITALE

…E IL GRANDE RITORNO LIVE IN ITALIA NEL 2022 CON

“ALICIA – THE WORLD TOUR”

UNICA DATA:

28 GIUGNO 2022 · MILANO

MEDIOLANUM FORUM

Entrerà in rotazione radiofonica da domani, venerdì 21 maggio, ed è già disponibile in digitale (https://smi.lnk.to/UnderdogRemix) “Underdog (Nicky Jam & Rauw Alejandro Remix), una versione inedita della hit dell’icona della musica mondiale vincitrice di 15 GRAMMY® Alicia Keys in collaborazione con le star latine Nicky Jam e Rauw Alejandro.

Il brano è accompagnato da un emozionante videoclip di animazione diretto da Marlon Villar è visibile qui:

Scritta dalla cantautrice insieme a Ed Sheeran e co-prodotta da Johnny McDaid, la versione originale di “Underdog” (235 milioni di stream) negli Stati Uniti ha debuttato direttamente alla #1 della classifica generale di iTunes e ha ottenuto la certificazione PLATINO, mentre in Italia ha conquistato la Top 20 dell’airplay radiofonico. Il brano è incluso nel settimo album in studio dell’artista, “Alicia”, accolto con elogi dalla critica (“suo miglior album in studio” secondo Variety), che le è valso un BET Award, una nomination agli MTV VMAs e ai Soul Train Awards.

Il nuovo progetto discografico di Alicia ha raggiunto la Top 5 della Billboard 200 ed è stato definito dalla cantante newyorkese un disco “genderless” in cui convivono più generi musicali: il funk del brano “Time Machine”, il folk di “Gramercy park”, l’R&B del brano “So Done” insieme a Khalid e il pop più contemporaneo del singolo “Love Looks Better”, scritto e prodotto dalla stessa Alicia Keys insieme al frontman di OneRepublic Ryan Tedder.

Alicia Keys tornerà finalmente in Italia per un’unica data il 28 giugno 2022 al Mediolanum Forum di Milano.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 19 maggio. Per accedere alla prevendita anticipata basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it

La vendita generale dei biglietti partirà alle ore 12:00 di giovedì 20 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

