CS_PINK: è uscito oggi il nuovo album “ALL I KNOW SO FAR: SETLIST”, insieme al documentario P!NK: ALL I KNOW SO FAR (in esclusiva su Amazon Prime Video). Da venerdì 28 maggio in radio il singolo “ALL I KNOW SO FAR”.

P!NK

È USCITO OGGI IL NUOVO ALBUM

“ALL I KNOW SO FAR: SETLIST”

insieme al documentario P!NK: ALL I KNOW SO FAR

in esclusiva su AMAZON PRIME VIDEO

DA VENERDÌ 28 MAGGIO IN RADIO IL SINGOLO

“ALL I KNOW SO FAR”

È uscito oggi, venerdì 21 maggio, “ALL I KNOW SO FAR: SETLIST”, il nuovo album dell’icona del pop internazionale P!NK (RCA Records/Sony Music).

Il disco è stato anticipato dal singolo “ALL I KNOW SO FAR” (https://smi.lnk.to/PinkAllIKnowSoFarSetlist), che entrerà in rotazione radiofonica venerdì 28 maggio.

“All I Know So Far“ è stata prodotta da Greg Kurstin e scritta da P!NK insieme ai cantautori Benj Pasek e Justin Paul, vincitori di Oscar, Grammy, Tony e Golden Globe.

Il videoclip ufficiale del brano (https://youtu.be/Xuy-V_3V-4g) vanta la regia di Dave Meyers e vede la partecipazione di Cher e Judith Light.

«Dave Meyers ed io siamo tornati a lavorare insieme – afferma P!NK– Dal momento che questa canzone è una specie di “riassunto” della mia vita e di lettera a mia figlia, fare questo video con Dave a 22 anni dal nostro primo video fatto insieme è una sorta di chiusura del cerchio davvero speciale. Lui è un vero genio ed io sono immensamente grata per questa nostra amicizia e per tutte le volte che abbiamo avuto modo di lavorare insieme».

Oltre al nuovo singolo, l’album “All I Know So Far: SetList” include registrazioni live del Beautiful Trauma World Tour del 2019, la tournée da record di P!NK, il suo discorso per la vittoria del premio MTV Video Vanguard Award e “Cover Me In Sunshine”, la canzone realizzata con sua figlia Willow.

TRACKLIST di “ALL I KNOW SO FAR: SETLIST”

1. Just Like A Pill (Live)

2. Who Knew (Live)

3. Funhouse/Just A Girl (Live)

4. River (Live)

5. Just Give Me A Reason feat. Nate Ruess (Live)

6. Time After Time (Live)

7. Walk Me Home (Live)

8. I Am Here (Live)

9. Fuckin’ Perfect (Live)

10. MTV Video Vanguard Award Speech

11. Cash Cash Remix intro/What About Us (Live)

12. Cover Me In Sunshine

13. All I Know So Far

14. Bohemian Rhapsody (Live)

15. We Are The Champions (Live)

16. So What (Live)

Sempre da oggi, è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in oltre 240 Paesi il documentario “P!NK: All I Know So Far” (solo in O.V. con sottotitoli).

Il documentario mostra la star durante il tour Beautiful Trauma World Tour del 2019 insieme ad immagini della sua vita privata come madre, moglie e performer. Attraverso il montaggio di filmati girati on the road, interviste e materiali personali, il direttore Michael Gracey (The Greatest Showman) offrirà uno sguardo dietro alle tende di quel “circo” che P!NK chiama “vita”.

Inoltre, il 23 maggio P!NK riceverà il prestigioso Icon Award ai Billboard Music Awards 2021.

Dal suo debutto nel 2000, P!NK ha pubblicato 8 album, 1 album greatest hits, ha venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo, ha all’attivo 15 singoli entrati nella Top 10 della Billboard Hot 100 chart (quattro dei quali hanno raggiunto la #1) e ha riempito con I suoi concerti le arene di tutto il mondo. Inoltre, ha vinto 3 Grammy Awards (con 20 nomination), un Daytime Emmy Award, sette MTV Video Music Awards (incluso Vanguard Award nel 2017), 2 MTV Europe Awards, due People’s Choice Awards, è stata nominata come Billboard’s Woman of the Year nel 2013, e di recente ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un The Brits Outstanding Contribution To Music Award (primo artista internazionale a ricever questo premio).

L’ultimo album in studio di P!NK, “Hurts 2B Human”, ha segnato il suo terzo debutto consecutivo al #1 della classifica Billboard 200 e delle classifiche di vendita di 8 paesi. Il primo singolo estratto “Walk Me Home” ha raggiunto la #1 della Billboard’s Adult Pop Airplay chart negli Stati Uniti, e insieme a “Can We Pretend” il #1 della Billboard’s Dance Club Songs Chart.

Alla fine del 2019, P!NK ha venduto oltre 3 milioni di biglietti in tutto il mondo con oltre 156 show in 18 paesi del suo “Beautiful Trauma World Tour”, che è stato il più grande tour di un artista donna ad aver ottenuto un incasso così alto nella storia del Billboard’s Boxscore.

P!NK sostiene diversi enti di beneficenza tra cui: No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks and Human Rights Campaign, ed è ambasciatrice UNICEF.

Redazione