CS_”Top Dieci” su Rai1 con Carlo Conti Super ospiti: Max Pezzali e Al Bano e Romina Power

Torna “Top Dieci”, il varietà che ‘gioca’ con le classifiche e i gusti degli italiani, condotto da Carlo Conti. La quinta puntata andrà in onda venerdì 21 maggio dall’Auditorium del Foro Italico di Roma su Rai1, alle 21.25. In questa puntata due nuove squadre di personaggi famosi si “affronteranno” su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro. Nella prima ci saranno Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella seconda Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Super ospiti della serata Max Pezzali e Al Bano e Romina Power che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le personali classifiche: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dei questi artisti così amati. Emozionanti filmati e clip musicali di repertorio faranno da colonna sonora.

Redazione