CS_La band coreana dei record BTS torna con l’irresistibile nuovo singolo “BUTTER”, in radio e in digitale. A poche ore dalla sua pubblicazione, il videoclip ufficiale ha già superato 50 milioni di views su YouTube

Dopo l’incredibile successo mondiale della super Hit “DYNAMITE”

La band coreana dei record

BTS

torna con l’irresistibile nuovo singolo

Butter

IN RADIO E IN DIGITALE

(https://Butter.lnk.to/BTS)

A POCHE ORE DALLA SUA PUBBLICAZIONE

IL VIDEOCLIP UFFICIALE CONTA

PIÚ DI 50 MILIONI DI VIEWS SU YOUTUBE

La band coreana dei record BTS è tornata con il suo nuovo irresistibile singolo estivo “BUTTER”, da venerdì 21 maggio in radio e in digitale (https://Butter.lnk.to/BTS)!

Il videoclip ufficiale del brano (https://youtu.be/WMweEpGlu_U), a poche ore dalla sua pubblicazione ha già superato oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube.

“BUTTER” riesce a catturare con facilità l’ascoltatore grazie alle sue sonorità pop-dance mixate a un coinvolgente beat.

A volte più tranquilli, a volte più esplosivi, i BTS nella loro dualità trasmettono sempre una carica e un carisma travolgente. Il testo del brano, divertente e a tratti irriverente, “owe [it all] to [my] mother” (devono tutto alla madre), trasmette una grande energia positiva.

“BUTTER” è stato scritto da Rob Grimaldi, Stephen Kirk, Ron Perry, Jenna Andrews, Alex Bilowitz e Sebastian Garcia. Alla scrittura del brano ha preso parte anche RM, il leader del gruppo, che ha infuso nella traccia lo stile distintivo dei BTS.

La performance elettrizzante che caratterizza il videoclip ufficiale amplifica alla perfezione l’energia della canzone. La coreografia unisce momenti in cui i membri ballano tutti insieme ad altri in cui solo alcuni di loro mostrano i loro passi di danza, sempre eseguiti con la perfetta precisione che li contraddistingue, ma senza mai abbandonare il loro atteggiamento profondamente cool. La performance sprigiona alla perfezione il carisma e la versatilità dei BTS, mentre si passano una mano tra i capelli, mandano un bacio o camminano in punta di piedi.

La band si esibirà con “BUTTER” ai Billboard Music Awards, il 23 maggio, in cui sono anche nominati in quattro categorie: Top Duo/Group, Top Song Sales Artist, Top Social Artist e Top Selling Song. I BTS daranno anche il via ai Good Morning America’s Summer Concert Series, il 28 maggio. Sono attualmente anche sulla copertina di Rolling Stone US, che li ha definiti: “La più grande band del mondo”.

www.bts-butter.com

BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, è un gruppo sudcoreano, che ha catturato milioni di fan in tutto il mondo sin dal suo debutto nel 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Dopo aver ottenuto riconoscimenti per l’autenticità della loro musica, le performance innovative, e il loro rapporto con i loro fan, la band si è affermata come superstar globale battendo innumerevoli record (primo gruppo pop coreano a raggiungere 5 miliardi di stream totali su Spotify e ad essere stato nominato ai GRAMMY AWARDS, l’album “Love Yourself: Answer” è rimasto stabile nella classifica Billboard Top 200 per 30 settimane consecutive, e 210 settimane consecutive al #1 della Social 50 charts di Billboard). Nel 2018/2019 con il “Love Yourself World Tour” hanno registrato il SOLD OUT nelle arene di tutto il mondo, lo stesso vale per il “Love Yourself: Speak Yourself – World Tour”, conil quale, sempre nel 2019 hanno registrato il tutto esaurito negli stadi. La band ha inoltre ottenuto numerosi premi prestigiosi come 4 “Best Social Artist” ai Billboard Music Awards per quattro anni consecutivi (2017/2018/2019/2020), 2 “Best duo/group” ai Billboard Music Awards nel 2019 e 2020, 4 award ai VMA 2020 (Best Pop, Best K-Pop, Best Group, Best Choreography), 6 American Music Awards e molti molti altri in tutto il mondo.

Nel 2020 hanno conquistato il #1 della Billboard Hot 100 per tre volte (“Dynamite”, “Life Goes On” e “Savage Love” (Laxed – Siren Beat) [BTS Remix]) mentre nel 2021 sono stati nominati nella categoria Best Pop Duo/Group Performance ai 63esimi Grammy Awards.

Inoltre, i BTS sono da sempre impegnati in molte campagne umanitarie come LOVE MYSELF, hanno tenuto il discorso alll’ONU “Speak Yourself”, e sono stati nominati all’interno del TIME 100: The Most Influential People of 2019.

A dicembre 2020, sono stati consacrati dal TIME Magazine come “Entertainer of the Year” per l’anno 2020.

Redazione