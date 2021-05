CS_Ultimo appuntamento con “Verissimo”

Sabato 22 maggio su Canale 5, alle ore 15.00, ultimo, imperdibile appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

A Verissimo la trionfatrice dell’ultima edizione di “Amici”, la ballerina Giulia, il secondo classificato Sangiovanni e gli altri finalisti del talent: Deddy, Aka7even e il ballerino Alessandro.

Intensa intervista a Emma che, dopo la lunga pausa forzata, sarà la prima artista a ripartire il 3 giugno con il suo tour.

Inoltre, in attesa dell’uscita del suo prossimo album, sarà in studio per raccontarsi Mahmood.

Direttamente da “L’isola dei Famosi” sarà ospite Vera Gemma, una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5.

E ancora, per la prima volta in studio, il racconto e la forza di Gessica Notaro.

Infine, tornano in studio i “Me contro te”, ossia Luì e Sofì, coppia di youtuber e nella vita, diventata in poco tempo un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.

Verissimo, però, non si ferma: da sabato 29 maggio e per 5 settimane sarà in onda con “Verissimo- le storie”, le più emozionanti interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti e sorprese.

Redazione