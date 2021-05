CS_ I Maneskin hanno vinto la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2021. Francia seconda classificata e al terzo posto la Svizzera

I Måneskin, hanno vinto ad Amsterdam la 65° edizione dell’Eurovision Song Contest con il brano “Zitti e buoni” . Questa la classifica finale:

Italia – Maneskin – Zitti e buoni : 524 punti

Francia – Barbara Pravi – Voilà: 499 punti

Svizzera – Gjon’s Tears – Tout l’Univers: 432 punti

Islanda – Daði Freyr – 10 years: 378 punti

Ucraina – Go_A – Shum: 364 punti

Finlandia – Blind Channel – Dark Side: 301 punti

Malta – Destiny – Je me casse: 255 punti

Russia – Manizha – Russian Woman: 204 punti

Grecia – Stefania – Last Dance: 170 punti

Bulgaria – Victoria – Growing Up Is Getting Old: 170 punti

Lituania – The Roop – Discoteque: 220 punti

Portogallo – The Black Mamba – Love is on my side: 153 punti

Moldavia – Natalia Gordenko – Sugar: 115 punti

Svezia – Tusse – Voices: 109 punti

Serbia – Hurricane – Loco Loco: 102 punti

Cipro – Elena Tsagrinou – El Diablo: 94 punti

Israele – Eden Alene – Set me free: 93 punti

Norvegia – Tix – Fallen Angel: 75 punti

Belgio – Hooverphonic – The Wrong Place: 74 punti

Azerbaigian – Efendi – Mata Hari: 65 punti

Albania – Anxhela Peristeri – Karma: 57 punti

San Marino – Senhit – Adrenalina: 50 punti

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy – Birth of a new age: 11 punti

Spagna – Blas Cantó – Voy A Quedarme: 6 punti

Germania – Jendrik – I don’t feel hate: 3 punti

Regno Unito – James Newman – Embers: 0 punti

Prima della band romana solamente altri due artisti italiano si sono aggiudicati questa importante competizione internazionale: Gigliola Cinquetti nel 1964 a Copenaghen con la canzone “Non ho l’età” e Toto Cotugno a Zagabria nel 1992 con “Insieme”.

Per l’Italia è la terza vittoria in 65 edizioni dell’Eurofestival. .I Måneskin, dopo 31 anni, riportano in Italia l’ambito premio, e nel 2022 il nostro Paese ospiterà la 66esima edizione dell’Eurovision. Subito dopo la vittoria, anche dall’account Twitter di Palazzo Chigi, sono arrivati i complimenti per la vittoria della band.

Le Votazioni:

Le giurie speciali dei Paesi avevano piazzato la band al quarto posto e quindi fuori dal podio, ma grazie alla distribuzione dei punti del televoto l’Italia è balzata in testa. San Marino ha assegnato il punteggio massimo (12 punti) ai rivali francesi e all’Italia 10 punti. I “cugini”francesci hanno invece voluti esagerare riservando zero punti per Zitti e buoni. Gli unici Paesi che hanno assegnato i 12 punti ai Maneskin sono stati Slovenia, Ucraina, Croazia e la Georgia.

