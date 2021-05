CS_LA NAZIONALE ITALIANA CANTANTI e I CAMPIONI PER LA RICERCAscendono in campo per“LA PARTITA DEL CUORE – 30° EDIZIONE” – 25 MAGGIO

LA NAZIONALE ITALIANA CANTANTI e I CAMPIONI PER LA RICERCA

scendono in campo per

“LA PARTITA DEL CUORE – 30° EDIZIONE”

A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE PIEMONTESE

PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS

PRESIEDUTA DA DONNA ALLEGRA AGNELLI

ATTRAVERSO IL NUMERO SOLIDALE 45527

Tra i giocatori d’eccezione:

Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved,

Andrea Pirlo, MASSIMILIANO ALLEGRI, Gigi Buffon,

NELSON DIDA,

Charles Leclerc, Carlos Sainz,

Enrico Ruggeri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta,

Briga, Alberto Urso, Bugo, FRANCK RIBÈRY

Raoul Bova, Shade, RANDOM, MAICON E

IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE PIERPAOLO SILERi

conduce

FEDERICA PANICUCCI

MARTEDÌ 25 MAGGIO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5

Martedì 25 maggio, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con la “LA PARTITA DEL CUORE – 30° EDIZIONE”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset.

A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, con lui i commenti caustici e irresistibili di Gene Gnocchi e Paolo Vallesi, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Terna arbitrale d’eccezione e tutta al femminile composta da: Maria Marotta (arbitro), Francesca Di Monte (assistente arbitrale 1), Lucia Abruzzese (assistente arbitrale 2).

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo, guidati da Siniša Mihajlović con il team manager Sandro Giacobbe e il dirigente accompagnatore Claudio Sala, tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Gigi Buffon, Nelson Dida, Francesco Totti i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani, il professor Matteo Bassetti e moltissimi altri.

La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e alla presenza del socio fondatore, il Maestro Mogol, con i mister Fabio Capello e Marco Masini schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Franck Ribéry, i rapper Shade e Random, Maicon, il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

È già attivo il numero solidale 45527. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro.

La sera del 25 maggio sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.

La Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane – FISM – aderisce a la Partita del Cuore 2021 sostenendo il numero solidale 45527; saranno presenti per assistere alla Partita il Presidente FRANCO VIMERCATI guidando la delegazione della FISM – composta dai Presidenti Nazionali Mario Aimetti (Fondazione Società Italiana di Parodontologia e Implantologia), Giordano Beretta (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Vito Cantisani (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia), Antonio Chiantera (Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia) e da Matteo Piovella (Società Oftalmologica Italiana).

Con questa partecipazione FISM rappresentando la gran parte delle Società scientifiche accreditate presso il Ministero della Salute, evidenzia come l’iniziativa continua ad essere una sintesi importante tanto per il contesto medico-scientifico, quanto per gli assetti sociali-culturali del nostro Paese.

Il notaio Luciano Quaggia dichiara: “Il 5 giugno 1987 ho avuto l’onore di stipulare l’Atto Notarile di costituzione della ‘NIC’ e da allora è stato un crescendo di emozioni, di incontri affascinanti, di difficoltà all’apparenza insormontabili, ma poi superate con la consapevolezza di fare qualcosa di unico nel panorama della solidarietà. Dal 1992 anche mia moglie Titti Quaggia, ha condiviso questa fantastica avventura, e nel 2005 in ottemperanza alla normativa allora vigente abbiamo costituito la “Partita del Cuore Umanità Senza Confini Onlus” e siamo membri del Cda. Inutile citare i personaggi che abbiamo conosciuto ed i risultati che abbiamo ottenuto, nonostante siano passati decenni, siamo pronti a continuare quest’anno con il grande cambiamento: per la prima volta approdiamo a Canale 5 e come sempre sarà un grande successo nostro e del 45527, per sostenere la Ricerca Sul Cancro”.

«La Partita del Cuore è uno dei più importanti eventi benefico-sportivi che si tengono in Italia – sottolinea il Dg Gianluca Pecchini – e quest’anno siamo onorati di tornare a Torino, città così vivace e dinamica, caratterizzata da una profonda passione calcistica, ma che da anni si distingue anche per l’attenzione verso la solidarietà.

La Nazionale Cantanti, una formazione con una storia di quarant’anni , che ogni anno s’impegna al fianco di realtà di eccellenza.nella ricerca come l’Istituto di Candiolo.

Scenderemo in campo, per la 30esima edizione de La Partita del Cuore con “I Campioni per la Ricerca”, l’intento è quello di raccogliere fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Uno dei protagonisti principali della serata sarà il numero solidale 45527. L’oceano è fatto di gocce e la Partita del cuore è una di queste. Aiutiamoli, e aiutiamoci, a vincere questa sfida donando al 45527».

Redazione