CS_Rai2, “Game of Games – Gioco Loco” torna in prima serata. Con Simona Ventura, nel lunapark televisivo

Da martedì 25 maggio l’intrattenimento torna di casa su Rai2 alle 21.25 con Simona Ventura che, con la sua verve, riapre le porte del grande lunapark di Game of Games – Gioco Loco, promettendo di regalare leggerezza e divertimento. Il game show vede, in ogni puntata, 6 VIP sfidarsi tra loro, nel tentativo di portare al gioco finale altrettanti concorrenti NIP che possono così tentare di accaparrarsi il montepremi in palio.

I 6 ospiti della puntata saranno Dj Angelo, Fabrizio Biggio, Sofia Bruscoli, Marco Carta, Jonathan Kashanian e Melita Toniolo. In un clima allegro, divertente e spensierato, si ritroveranno uno contro l’altro all’interno del grande lunapark di Game of Games – Gioco Loco. Quali saranno le sfide più adatte a ciascuno di loro? La risposta spetta ai concorrenti NIP, che per ogni sfida dovranno decidere su quale VIP puntare per cercare di passare il turno e accedere così all’ambitissima Sedia Musicale.

Nel programma, prodotto da Blu Yazmine, giochi dal grande impatto visivo metteranno alla prova i VIP della puntata: dalle sfide di abilità a quelle di intelletto, l’ingrediente essenziale rimane sempre la concentrazione. Rapide quanto improvvise sono infatti le reazioni che si innescano quando uno dei partecipanti commette un errore durante una prova.

Redazione