CS_Su Radio2 Alessandra Amoroso accende Let’s Play! In diretta e in visual con Ema Stokholma e Gino Castaldo

Su Rai Radio2, il venerdì è la serata consacrata ai grandi ospiti musicali. Ogni settimana in diretta a partire dalle 21, si accenderà il palco della sala B di via Asiago per “ Speciale Let’s Play”, un ciclo imperdibile di eventi musicali organizzato da Radio2 in collaborazione con SIAE– Società Italiana degli Autori ed Editori. Nella puntata di venerdì 28 maggio, ai microfoni di Radio2 e in streaming video su Rai Play, la protagonista sarà Alessandra Amoroso. Con i conduttori , Ema Stokholma e Gino Castaldo, la cantante parlerà della sua vita, della carriera, dei progetti futuri e si esibirà “live” proponendo i successi che l’hanno consacrata tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano e gli ultimi brani: “Piuma” e “Sorriso Grande. Il primo, “Piuma” nasce da un momento di paura e di solitudine: due emozioni che nell’ultimo anno hanno accomunato molte persone, costrette dal momento storico all’isolamento nelle proprie case. Se all’inizio del brano queste emozioni, sommate al dolore per la fine di un amore, pesano come macigni sul petto, alla fine portano a reagire e raggiungere una nuova consapevolezza, quella che bisogna imparare a vivere “leggeri come una piuma”. “Sorriso Grande”, è invece, un brano solare, aperto, carico di una ritrovata energia che rappresenta la rinascita, la riscoperta di sé sotto una nuova luce…l’immagine di una donna forte che sa chi è e cosa vuole e ha trovato il coraggio di essere se stessa. Back2Back Speciale Let’s Play! sarà trasmesso su Rai Radio2, in Visual su Rai Play e su Rai Play Radio. E’ anche sui social di Radio2, Facebook Instagram, Twitter e Telegram. Extra e contenuti speciali.

Redazione