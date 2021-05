CS_Ultima “Top Dieci” con Carlo Conti |Ospiti speciali Antonello Venditti e Raf

La Sesta e ultima puntata di “Top Dieci”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, dall’Auditorium Rai del Foro Italico, andrà in onda eccezionalmente sabato 29 maggio alle 21.25.

Anche questa settimana due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affronteranno con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima, quella dei “pacchisti”, cioè storici conduttori del programma “Affari tuoi”, sarà formata da Max Giusti, Flavio Insinna, Pupo; la seconda, “Le principesse”, sarà composta da Caterina Balivo, Andrea Delogu, Emanuela Aureli.

Le due formazioni dovranno scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all’oggi. La squadra che al termine del programma avrà sommato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Ospiti speciali dell’ultima puntata, Antonello Venditti e Raf che, intervistati da Carlo Conti, si racconteranno con le classifiche che hanno caratterizzato le loro vite. Un’occasione davvero originale per scoprire lati inediti di due straordinari artisti legati alla musica, e non solo, con toccanti filmati di repertorio che li riguarderanno.

Redazione