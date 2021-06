CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo – Le storie”

Sabato 5 giugno, alle ore16.00, appuntamento con “Verissimo- Le storie”, le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi.



In queste puntata tra gli incontri inediti, Silvia Toffanin accoglierà in studio il cantautore e scrittore Simone Cristicchi, che parlerà della sua ricetta per essere felici. Intervista inedita anche per Elena D’Amario, ballerina e coreografa nata dalla fucina di talenti di “Amici” ed ora acclamata in tutto il mondo.



Inoltre, imperdibile la riproposizione delle interviste a Tiziano Ferro, Asia Argento, Rita Pavone e a Gerry Scotti con Rudy Zerbi.

Redazione