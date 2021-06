CS_ROBERTA GIALLO – In Tour a partire dal 7 Giugno

ROBERTA GIALLO

In Tour a partire dal 7 Giugno

Estate In Giallo

Il 7 Giugno inizia “Estate In Giallo”, il tour in giro per l’italia della cantautrice marchigiana Roberta Giallo.

Si parte Lunedì 7 Giugno dal Porto di Ancona per la rassegna “La Banchina”. In questa prima data Roberta tornerà a suonere dal vivo le canzoni del disco “L’oscurità di Guillaume”.



Il 2021 sarà un anno di ripartenza per la Cantautrice di adozione Bolognese. È infatti prevista l’uscita del suo nuovo progetto discografico intitolato “Canzoni Da Museo” durante l’anno. L’album conterrà le liriche dei poeti Davide Rondoni, Roberto Roversi e Giovanni Gastel, realizzato con il sostegno del Comune di Bologna e della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, con la produzione artistica di Enrico Dolcetto.



Durante l’estate la cantautrice offrirà una proposta cultura di grande varietà, con l’augurio che la nuova stagione possa essere un’occasione di ripartenza dopo le difficoltà imposte da quasi un anno e mezzo di pandemia Covid-19.

La Giallo sarà infatti in tour con Federico Rampini, per il loro terzo spettacolo insieme, dal titolo “Morirete Cinesi!”, che li vedrà protagonisti il 9 Luglio alla Repubblica delle Idee, il Festival del quotidiano La Repubblica.

L’8 Giugno invece sarà a Sant’Agata Bolognese con il giornalista e speaker di Virgin Radio Massimo Cotto, per presentare il suo nuovo libro “Web Love Story”. In questa occasione suonerà dal vivo alcuni brani de “L’oscurità di Guillaume” e racconterà del suo incontro con Lucio Dalla, e di come la storia che ha ispirato questo suo romanzo avesse particolarmente colpito Lucio, legandoli in una profonda amicizia.



Le prime date confermate sono le seguenti:

7 Giugno: Ancona

8 Giugno: Sant’Agata Bolognese

15 Giugno: Bologna

20 Giugno: Granarolo

4 Luglio: Casalbuttano

9 Luglio: Bologna

6 Agosto: Viareggio

24 Settembre: Villacidro

Calendario in continuo aggiornamento…

Durante gli eventi del nuovo Tour Estivo di Roberta Giallo sarà possibile acquistare il suo nuovo romanzo “Web Love Story“, che è possibile acquistare attualmente su Amazon, e nelle librerie Feltrinelli, Mondadori, Ambasciatori, IBS, e tutte le maggiori librerie italiane.

“Questo Web Love Story, come il suo fratellino musicale L’Oscurità di Guillaume, è un intero mondo in cui state per immergervi. E più che un’opera di fantasia, è un’opera sulla fantasia

[…]

Che lo leggiate tutto di un fiato, o lo centelliniate gustandolo lentamente, quasi a seguirne i tempi e le attese cristallizzate in queste pagine, questa Web Love Story rimarrà vicino a voi, con i suoi personaggi talmente vivi, forti e fragili al tempo stesso, che non potrete dimenticare facilmente.”

Roberta Giallo è una cantautrice, scrittrice e performer teatrale.

Inizia la sua carriera aprendo il concerto di Sting in piazza del Plebiscito a Napoli, in diretta su All Music.

Viene notata da Mauro Malavasi che la presenta a Lucio Dalla. Insieme lavorano al disco intitolato “L’oscurità di Guillaume” che ottiene un grande successo di pubblico e di critica, venendo decretato migliore disco del 2017 da All Music Italia.

Nel 2021 pubblica con Pendragon il suo primo romanzo dal titolo “Web Love Story”, che ripercorre le vicende che hanno ispirato il disco “L’oscurità di Guillaume”.

Fa incetta di premi, tra cui il Premio dei Premi MEI, il Premio Bindi, il premio “Un Certain Regard” di Musicultura, il Premio Inedito – Colline di Torino, il Cornetto Free Music Festival promosso dall‘Algida, etc.

Si esibisce nei più importanti teatri italiani portando in scena numerosi spettacoli con Federico Rampini, Ernesto Assante e Gino Castaldo, Valentino Corvino, Gnu Quartet, le più importanti orchestre italiane, in solo, etc.

Per citarne alcuni, si esibisce al Museo MAXXI, al Rep Idee di Roma, Genova, Bologna, al Teatro Comunale di Bologna, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro de Varietes di Monte Carlo, al Y-Theater di Hong Kong; con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, etc.

Nel 2018 e 2019 parte per un tour mondiale titolato “Astronave Gialla World Tour” che la vede portare in giro per il mondo le canzoni de “L’oscurità di Guillaume” toccando Hong Kong, Mosca, Kiev, Istanbul, Los Angeles, Ho Chi Min, Singapore, Monte Carlo, Porto, Oslo.

Nel 2018 viene chiamata per rappresentare la musica italiana nel mondo in occasione del Festival della musica Europea al Make Music Hong Kong svoltosi al Tai Kwun.

Nel 2016 presenta il suo singolo Start al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nel 2019 Debutta sul grande schermo nelle vesti di attrice protagonista nel film “Il Conte Magico”, per cui riceve la menzione come miglior attrice al Symbolic Art Film Festival di San Pietro Burgo.

Lavora alla realizzazione di diverse colonne sonore tra cui i film “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati, “La ragazza dei miei sogni”, etc.

Attualmente lavora al progetto “Canzoni Da Museo”, in uscita nel 2021, in cui musica le liriche dei poeti Roberto Roversi, Giovanni Gastel, Davide Rondoni.



Pubblica i dischi LP “L’oscurità di Guillaume” (2017), “Vicina vicina” (2020), il disco EP “Di luce propria” (2014), i singoli “Animale” (2015), “Start” (2016), “Amore amor” (2016), “In amore muoio di frontale” (2017).

