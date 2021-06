IL CANTANTE MICHELE MERLO STRONCATO DA LEUCEMIA FULMINANTE

Michele Merlo, già concorrente di “X Factor” e di “Amici” conosciuto anche come Mike Bird, non ce l’ha fatta ed è morto a soli 28 anni, colpito da leucemia fulminante. Ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì per un’emorragia celebrale é stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni, apparse subito critiche, sono andate via via a peggiorare fino al nefasto epilogo avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 6 giugno, nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna. A comunicarlo, attraverso i suoi consulenti, è la famiglia Merlo.

Vasto il cordoglio da parte di Fan e colleghi, da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi (del duo Benji & Fede) ad Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, allo stesso programma di Maria De Filippi.

