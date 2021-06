Termina la stagione di “In Barba a tutto” |Su Rai3 Claudia Gerini e Massimo Ferrero ospiti di Luca Barbareschi

Ultima puntata del date show di Luca Barbareschi “In barba a tutto”, lunedì 7 giugno, in diretta alle 23.15 su Rai3. Tema della serata “Impegno e fortuna nella vita”, con Claudia Gerini e Massimo Ferrero. Combattiva e dalle idee chiare, Claudia Gerini ammette di avere avuto molta fortuna, ma anche di aver dovuto rimboccarsi le maniche per cementare il successo con la professionalità. Nella sua intervista, Barbareschi le chiederà, tra l’altro, il suo pensiero sul movimento #metoo, sul lavoro, sull’amore, sulle differenze fra uomo e donna. Una vita che è un romanzo, invece, è quella di Massimo Ferrero, nato nel quartiere romano di Testaccio, dove spesso salta la scuola per sgattaiolare a Cinecittà. Fa il macellaio, il benzinaio, il barista, finché riesce a entrare di straforo nel mondo della produzione cinematografica, finendo per lavorare a oltre 140 film, e a diventare proprietario di molte sale cinematografiche. Dal 2014 è anche presidente della Sampdoria.

Redazione