CS_AKA 7EVEN: fuori oggi il video di “LOCA”, singolo certificato disco d’oro e contenuto nell’omonimo album d’esordio!

Tra i protagonisti della 20^ edizione

di Amici di Maria De Filippi

AKA 7EVEN

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DI

“LOCA”

CERTIFICATO DISCO D’ORO

AL VIA IL 14 GIUGNO L’INSTORE TOUR

PER PRESENTARE L’ALBUM D’ESORDIO

Fuori oggi, mercoledì 9 giugno, il video di “LOCA”, singolo di AKA 7EVEN certificato disco d’oro (dati diffusi lunedì da Fimi/Gfk) e contenuto nel suo omonimo album d’esordio (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in formato fisico, con una speciale versione cd autografato con poster su Amazon e nel formato vinile autografato con poster, e digitale al link https://smi.lnk.to/aka7even. Il videoclip, prodotto e diretto da Fabrizio Cestari, è visibile al seguente link: https://youtu.be/gNsZZSKV-n8.

“Per Loca abbiamo pensato a un video che rispecchiasse lo spirito del brano: fresco, giovane. – commenta Aka 7even – Il sapore è quello dell’estate, proprio come il ritmo irresistibile che ti porta a non riuscire a star fermo. E ovviamente non poteva mancare la passione, che viene raccontata in Loca sin dal titolo. La location poi, è fenomenale: anche durante le riprese ci siamo divertiti moltissimo. Spero davvero che questo brano possa accompagnare le nostre giornate (e, perché no, le serate estive) e regalarci un po’ di spensieratezza”.

AKA 7EVEN ha recentemente annunciato anche quattro appuntamenti instore a partire da lunedì 14 giugno, durante i quali l’artista sarà in alcune delle principali città italiane per incontrare i fan e autografare le copie del disco. Queste le date:

Lunedì 14 giugno ore 15.00 – MILANO – Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

Martedì 15 giugno ore 16.00 – TORINO – Mondadori Bookstore Via Monte di Pietà, 2

Mercoledì 16 giugno ore 16.00 – BOLOGNA – Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio, 34/2

Giovedì 17 giugno ore 16.00 – ROMA – Mondadori Bookstore Via Appia Nuova, 51

Questa la tracklist di “AKA 7EVEN”:

Yellow Eazy Mille Parole Fuori Strike Mi Manchi Luna Black Blue Loca Rolly Stone Torre Eiffel

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione del programma per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca”, ultimo singolo disponibile in radio e in digitale e certificato oro, che hanno collezionato a oggi un totale di 55 milioni di stream audio e 18 milioni di views.

