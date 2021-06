CS_ENRICO NIGIOTTI live da luglio con “Notti di luna – chitarre e voce”, una serie di concerti estivi in un’inedita versione acustica.

ENRICO NIGIOTTI

LIVE DA LUGLIO CON

“NOTTI DI LUNA – CHITARRE E VOCE”

concerti estivi in un’inedita versione acustica

Nell’attesa del tour teatrale, riprogrammato per novembre 2021, il cantautore ENRICO NIGIOTTI annuncia oggi, venerdì 11 giugno, proprio nel giorno del suo compleanno, il suo ritorno live da luglio con “Notti di luna – chitarre e voce”.

Una serie di concerti estivi proposti in un’inedita versione acustica che vedrà il cantautore esibirsi chitarra e voce per regalare ai suoi fan uno spettacolo emozionante in una dimensione più intima e coinvolgente.

A suonare sul palco insieme a Nigiotti vi sarà il chitarrista Mattia Tedesco, musicista che vanta diverse collaborazioni con grandi artisti del panorama musicale italiano.

Queste le prime date confermate:

24 luglio: BERGAMO – Lazzaretto

30 luglio: MORROVALLE (MC) – Arena San Francesco

13 agosto: CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

I biglietti per la data di Bergamo sono disponibili su DICE, mentre quelli relativi ai concerti di Morrovalle e Castiglioncello sono disponibili su www.ticketone.it.

Il suo ultimo singolo è “Notti Di Luna” (Polydor / Universal Music Italia), un dialogo profondo tra l’uomo e la luna che l’artista ha scritto a Capraia, isola dell’arcipelago toscano a cui è particolarmente legato (https://pld.lnk.to/nottidiluna).

Il video del brano, girato fra gli incantevoli paesaggi delle Cinque Terre per la regia di Fabrizio Cestari, è visibile al seguente link: https://youtu.be/x0H3WJMMVs4.

Enrico Nigiotti si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico.

Fra i suoi più grandi successi, “L’amore è” (certificato doppio platino e presentato alla 11ª edizione di X Factor), “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio) e “Nonno Hollywood” (certificato oro).

Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: nel 2015 nella categoria Giovani con “Qualcosa da decidere” e nella sezione Campioni nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood”, con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara, e nel 2020 con il brano “Baciami Adesso”, contenuta nel suo ultimo album “Nigio”, insieme al brano “L’Ora Dei Tramonti” impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.

Redazione