CS_Nuovo appuntamento con “Verissimo – Le storie”

Sabato 12 giugno, alle ore16.00, appuntamento con “Verissimo- Le storie”, le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi.



In questa puntata, tra gli incontri inediti, Silvia Toffanin accoglierà in studio Stefano Accorsi, che ripercorrerà i suoi primi cinquant’anni, tra vita privata e carriera e Maria Amelia Monti, attrice brillante, amata dal pubblico televisivo per il suo ruolo nella sit-com “Finalmente soli”, al fianco di Gerry Scotti



Inoltre, il pubblico potrà rivedere le interviste a: Sabrina Ferilli, Loredana Bertè, Ilary Blasi e Nancy Brilli

