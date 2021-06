Rai2 presenta “Stasera con Uccio”

Due seconde serate di monologhi con la comicità di Uccio De Santis

Doppio appuntamento con la comicità di Uccio De Santis, il 15 e il 22 giugno alle 23.00 su Rai2 con “Stasera con Uccio”. Lo show racconterà in forma di monologo e di sketch a due e a tre, la vita di un comico “per vocazione”: dagli esordi per vincere la timidezza, alle feste in casa, dai primi amori, a quello grande per il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipingerà tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo e educato, ma anche uno spettacolo che racconta il presente con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno: la spesa al centro commerciale, la crisi, i saldi dell’estate, il rapporto coni social. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto, con il contributo di tanta buona musica . In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma di Mudù – Umberto Sardella ed Antonella Genga e da una Band che farà da cornice allo show. Ospite, il cantante imitatore Francesco Cicchella, con il quale Uccio creerà un momento spettacolare riuscendo a “ cantare la Barzelletta “ .



“Stasera con Uccio” è un programma di Uccio De Santis, scritto in collaborazione con Antonio De Santis e Mariano D’Angelo.

