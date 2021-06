CS_BILLBOARD ITALIA – esce oggi il numero di giugno – la cover story è dedicata a MAHMOOD

Milano, mercoledì 16 giugno. È disponibile il nuovo numero di BILLBOARD ITALIA, consultabile sulla APP esclusiva scaricabile in tutti gli store digitali, dove è anche possibile prenotare la propria copia cartacea.



La cover story del numero è dedicata a MAHMOOD: è uscito venerdì il suo attesissimo secondo album Ghettolimpo, l’album della maturità e della piena consapevolezza. Il direttore Tommaso Toma lo ha incontrato all’ombra di una stupenda villa lombarda e nella lunga intervista parla con dovizia di dettagli della genesi delle nuove canzoni e del suo sogno di farsi conoscere in USA.

Un ritorno non scontato, eroi dell’hip hop: tornano i “maestri” SOTTOTONO. Stefano Tasciotti ne parla con il duo della West Coast italiana tra ricordi, emozioni e buoni propositi da mantenere.

A proposito di ritorni, Alberto Campo ritrova per noi una coppia di songwriter che negli anni Zero fecero impazzire pubblico e critica, i norvegesi KINGS OF CONVENIENCE che tornano con il delizioso album, Peace Or Love dopo anni di silenzi. L’oramai siracusano di adozione Erlend Øye ci racconta l’alchimia ritrovata con il sodale Eirik.

Con un’intensa intervista Gaetano Scippa parla con ALESSANDRO CORTINI del visionario nuovo suo album Scuro Chiaro per la prestigiosa Mute Records. E pensare che Cortini è l’unico italiano presente nella Rock and Roll Hall of Fame, grazie ai Nine Inch Nails del suo amico Trent con il quale Alessandro ha un rapporto di amicizia e stima da lunga data.

La nostra condirettrice Silvia Danielli sfodera un’infilata di interviste gustosissime pescando dal versante itpop con FRAH QUINTALE e da quello dance/elettronico con l’audace e intrigante nuovo lavoro di COSMO.

I fratelli Dewaele, David e Stephen, ovvero i SOULWAX / 2MANYDJS, ci fanno conoscere in esclusiva per l’Italia il loro nuovo stupendo headquarter a Gent. Frutto di tanta passione, risparmi spesi e buon gusto architettonico, di design, oltre che musicale come sempre.

Federico Durante ci racconta in compagnia del chitarrista dei WOLF ALICE il loro ottimo ritorno, prestando molta attenzione al lato più istintivo e alle passioni.

In Portrait Of c’è l’esclusiva gallery fotografica di CMQMARTINA. E ancora, tantissime interviste: JACK SAVORETTI, SHIVA, GIONNYSCANDAL, CASINO ROYALE, GIAIME, ALFA…

Per History of Music, Alberto Campo questa volta celebra la storica etichetta Jazz, Impulse!E per la rubrica Vinyl, Andrea Angeli Bufalini ci racconta della Philadelphia International Records, la storica label di musica black che ha dato vita al “Philly Sound”.