CS_PIERO PELÙ: a grande richiesta di aggiungono tre nuove date al “GIGANTE LIVE”!

PIERO PELÙ

A GRANDE RICHIESTA

SI AGGIUNGONO TRE NUOVE DATE AL

“GIGANTE LIVE”

Finalmente si riparte!

Dal mese di luglio PIERO PELÙ sarà in tour con “GIGANTE LIVE”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, pronto a far ripartire la musica live.

A grande richiesta si aggiungono tre nuove date: il 24 luglio in Piazza Aldo Moro a Capannori (LU), il 30 luglio all’Arena Rubicone di Gatteo Mare (FC) e il 16 settembre all’Ultravox Arena di Firenze.

«La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Siete pronti a spaccare l’infinito?» PIERO PELÙ

Piero suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò) – chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli – batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri – basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Queste le date del “GIGANTE LIVE”:

9 luglio – Piazza Castello- MAROSTICA (VI) per il Marostica Summer Festival(recupero del 10 luglio 2020)

14 luglio – Campo Marte – BRESCIA in occasione del Brescia Summer Music (recupero del 14 luglio 2020)

15 luglio – Carroponte – SESTO SAN GIOVANNI (MI)

18 luglio – Banchina S. Domenico – MOLFETTA (BA) per l’Over Sound Music Festival (recupero del 19 luglio 2020)

19 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – ROMA

24 luglio – Piazza Aldo Moro – CAPANNORI (LU) – NUOVA DATA

30 luglio – Arena Rubicone – GATTEO MARE (FC) – NUOVA DATA

7 agosto – Piazza Castello – FOSSANO (CN) per l’Anima Festival (recupero del 9 luglio 2020)

13 agosto – Arena di Villa Dante – MESSINA

2 settembre – Teatro Romano – VERONA (doppio spettacolo alle ore 18.30 e alle ore 21.30) – recupero del 3 settembre 2020

16 settembre – Ultravox Arena – FIRENZE – NUOVA DATA

E ALTRE NUOVE DATE IN ARRIVO!

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Per info e biglietti: www.friendsandpartners.it

Per motivi organizzativi, le date di Soverato, Ragusa e Presicce sono state cancellate.

È disponibile in libreria e in digitale “SPACCA L’INFINITO-Il romanzo di una vita” (GIUNTI EDITORE), il libro in cui Piero Pelù per la prima volta si racconta e ripercorre la sua vita in compagnia della Dea musica attraverso racconti, aneddoti e personaggi indimenticabili.

Redazione