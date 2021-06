CS_Primi grandi eventi live annunciati per l’Ostuni Soundtrack Festival 2021: CALIBRO 35 il 3 agosto e NEGRITA il 5 agosto, entrambi al Foro Boario di Ostuni.

CALIBRO 35

Post momentum, live al Foro Boario di Ostuni (BR)

️ martedì 3 agosto 2021



Nel festival di Ostuni dedicato al rapporto fra musica e cinema, arriva la band italiana famosa nel mondo per le sue esplosive rivisitazioni di colonne sonore. Dopo l’album Momentum dello scorso anno, i Calibro 35 ripartono con il nuovissimo l’EP Post Momentum, con un sound rinnovato e sempre più ricco di groove e fascino, specialmente dal vivo!



Definiti da Rolling Stone come il progetto più “cool” uscito dal nostro paese negli ultimi anni, i Calibro 35 in poco tempo sono diventati un vero e proprio punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale, tanto da essere campionati da giganti del calibro di Dr. Dre in “Compton”, Jay-Z, The Child of lov & Damon Albarn e da vantare ormai una schiera di appassionatissimi fan in tutto il globo, che comprende personaggi del calibro di Dj Food (Ninja Tune) e Mr Scruff. La band nata per gioco e formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina e Fabio Rondanini sotto l’attenta guida del produttore e membro aggiunto Tommaso Colliva, in oltre dieci anni di frenetica attività ha mosso passi in molti campi e declinato il proprio stile unico su diverse forme di espressione musicale: non solo dischi, ma anche colonne sonore, produzioni tv, sonorizzazioni, library music, libri e spettacoli teatrali e moltissimi live in giro per tutto il mondo nei quali ha condiviso il palco con artisti del calibro di Muse, Sharon Jones, Sun Ra Arkestra e Thundercat.

L’ultimo lavoro in studio è “MOMENTUM”, pubblicato il 24 Gennaio 2020 su Record Kicks, album che ha rappresentato un nuovo punto di partenza per una delle formazioni contemporanee più’ apprezzate sulla scena nazionale ed internazionale.

Appena pubblicato l’EP POST-MOMENTUM, che sarà inserito live nel repertorio del concerto ad Ostuni (BR)