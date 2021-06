MUSICA: Sangiovanni si riprende la vetta, alle sue spalle il nuovo album di Mahmood e i sempre più internazionali Maneskin…

Scopriamo tutti gli album e i singoli italiani più venduti della settimana

CLASSIFICHE 18 GIUGNO 2021

Rilevate dalla FIMI-Nielsen-GfK-EarOne su tutto il territorio italiano

CLASSIFICA ALBUM 18 GIUGNO 2021

01 SANGIOVANNI (Sangiovanni)

02 GHETTOLIMPO (Mahmood)

03 TEATRO D’IRA – VOL. 1 (Maneskin)

04 TAXI DRIVER (Rkomi)

05 AKA 7EVEN (Aka 7even)

06 DOLCE VITA (Shiva)

07 UNTOUCHABLE (Tony Effe)

08 IL CIELO CONTROMANO (Deddy)

09 MADAME (Madame)

10 GEMELLI – ASCENDENTE MILANO (Ernia)

11 RED BULL 64 BARS, THE ALBUM (Marracash & Artisti Vari)

12 PLAZA DELUXE EDITION (Capo Plaza)

13 IL BALLO DELLA VITA (Maneskin)

14 LA VOCE DEL PADRONE (Franco Battiato)

15 AHIA! (Pinguini Tattici Nucleari)

16 OBE (Mace)

17 DON’T WORRY – BEST OF (Boomdabash)

18 SOUR (Olivia Rodrigo)

19 EXUVIA (Caparezza)

20 CULTURE III (Migos)

CLASSIFICA SINGOLI 18 GIUGNO 2021

01 MILLE (Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti)

02 MALIBÙ (Sangiovanni)

03 LOCA (Aka 7even)

04 UN BACIO ALL’IMPROVVISO (Rocco Hunt & Ana Mena)

05 ZITTI E BUONI (Maneskin)

06 NUOVO RANGE (Rkomi feat. Sfera Ebbasta & Junior K)

07 TI RAGGIUNGERÒ (Fred De Palma)

08 PISTOLERO (Elettra Lamborghini)

09 LADY (Sangiovanni)

10 I WANNA BE YOUR SLAVE (Maneskin)

11 FRIDAY (Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman)

12 SALSA (J-Ax & Jake La Furia)

13 PARTIRE DA TE (Rkomi)

14 LAS VEGAS (Tancredi)

15 MOHICANI (Boomdabash & Baby K)

16 IKO IKO (Justin Wellington feat. Small Jam)

17 LA GENESI DEL TUO COLORE (Irama)

18 NOTTI IN BIANCO (Blanco)

19 TUTTA LA NOTTE (Sangiovanni)

20 MUSICA LEGGERISSIMA (Colapesce & Dimartino)

CLASSIFICA RADIO 18 GIUGNO 2021

01 WE ARE THE PEOPLE (Martin Garrix feat. Bono & The Edge)

02 HIGHER POWER (Coldplay)

03 MASTROIANNI (Sottotono)

04 CINEMA (Samuel & Francesca Michielin)

05 PEACHES (Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon)

06 RUN (OneRepublic)

07 NEVER GOING HOME (Kungs)

08 IKO IKO (Justin Wellington feat. Small Jam)

09 MAREA (Madame)

10 SALSA (J-Ax & Jake La Furia)

11 MOVIMENTO LENTO (Annalisa feat. Federico Rossi)

12 SHIMMY SHIMMY (Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri)

13 MILLE (Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti)

14 LEAVE THE DOOR OPEN (Silk Sonic = Bruno Mars + Anderson.Paak)

15 WE COULD BE DANCING (Bob Sinclar feat. Molly Hammar)

16 MERCY (Dotan)

17 CABRIOLET PANORAMA (The Kolors)

18 FRIDAY (Riton & Nightcrawlers feat. Mufasa & Hypeman)

19 LA SCELTA (Caparezza)

20 FIREWORKS (Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks)

Fonte: Musicmap