CS_LE USCITE DEL 25.6: IMANY, CHRIS LAVORO, GENTE, CATS ON TREES, JUNGLA, IL GENERATORE DI TENSIONE , GRANGER, SARA LORENI

IMANY



La cantautrice francese pubblica oggi il video della seconda traccia contenuta in

VOODOO CELLO

in uscita il 3 settembre 2021





Torna oggi l’artista circondata da otto violoncellisti nel video di The A Team (Ed Sheeran cover)





Il 15 luglio live sul palco di Umbria Jazz

Per info visita: www.umbriajazz.it





Guarda il video di The A Team (Ed Sheeran cover)









CHRIS LAVORO



È uscito oggi

IN GIRO



Un album organico e ricco di contaminazioni musicali

registrato usando fonti rinnovabili:

un viaggio in cui il fare musica

si riavvicina alla natuAscolta IN GIRO: open.spotify.com/album/





GENTE



Il 23 giugno è uscito SUCCHINO, il nuovo singolo feat. MARCHETTINI per FONOPRINT/INRI



Un brano chill-pop generazionale che racconta l

a paura di sentirsi inutili



Annunciate le prime date:



23.07 – TEATRI DI VITA

@Borgo Panigale (BO)



date in aggiornamento



Ascolta SUCCHINO: open.spotify.com/album/









CATS ON TREES



Con alle spalle 75 mln di streaming

e 41 milioni di views

torna il duo francese con l’inedito



“Please Please Please“



prodotto dall’hitmaker britannico Liam Howe e mixato dal 5 volte vincitore di Grammy

Mark “Spike” Stent





Ascolta “Please Please Please“



Guarda il video









JUNGLAÉ uscito per RKH il nuovo singolo

LATTE E BISCOTTIIl singolo chiude il primo capitolo musicale

del giovane artista e del collettivo



Ascolta LATTE E BISCOTTI: open.spotify.com/track/











IL GENERATORE DI TENSIONE É uscito oggi il doppio singolo

“DORMI / CANZONE DI UN PADRE”

racchiuso nel progetto

“UNA CANZONE PER ADDORMENTARSI PIANGENDO”



Un racconto intimo, sincero e senza retorica sull’avere vent’anni

tra distanze e difficoltà di sentirsi grandi



Ascolta UNA CANZONE PER ADDORMENTARSI PIANGENDO: open.spotify.com/album/







GRANGER



ODIO è il nuovo singolo

uscito oggi per UMA Records



La voce aliena di Granger canta l’odio nel mese dell’amore universale



Ascolta ODIO: open.spotify.com/track/











SARA LORENI



EROTICAMENTE

è il nuovo singolo

uscito oggi per UMA Records



Un inno alle donne e alla loro libertà, alla spregiudicatezza e al potere della seduzione



Ascolta EROTICAMENTE: open.spotify.com/track/