CS_Al via “Buongiorno Estate”, il nuovo programma di Rai2

Conduce Livio Beshir, con Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti

Nuovo appuntamento, nel sabato mattina di Rai2, alle 9.35, a partire dal 26 giugno per quattro settimane. È “Buongiorno Estate”, programma dedicato all’Italia che riparte.condotto da Livio Beshir, accompagnato da due madrine d’eccezione, Mariolina Cannuli e Rosanna Vaudetti. Le mitiche “Signorine Buonasera” che si trasformeranno eccezionalmente in “Signorine Buongiorno”.

In un clima familiare, estivo e accogliente, Livio Beshir intervisterà volti noti e persone comuni che racconteranno la loro ripartenza e non solo. Ospiti della prima puntata saranno Flora Canto, che presto sarà di nuovo mamma, e Matteo Faustini, che da maestro elementare è diventato un cantante di successo. Non mancheranno le sorprese, i momenti di comicità grazie ad Antonio Giuliani, le straordinarie magie grazie all’illusionista Maxim e tanta buona musica.

In ogni puntata sarà presente anche un parterre di “amici del buongiorno”, esperti di vari argomenti: Massimo Alparone per il wellness, il dottor Salvatore Artiano per l’estetica e la bellezza, Barbara Ovieni per la moda e le tendenze del web, l’avvocato Domenico Musicco per le regole della nuova mobilità.

Un programma per tutti i gusti, che regalerà al pubblico di Rai2 un buongiorno spensierato, ma al tempo stesso ricco di curiosità e interessante. “Buongiorno estate” è una produzione Seven More, un programma di Alessandro Migliaccio e Alessia Portoriero, Delegato Rai Alessandra Badioli, prodotto da Michele Romano, regia Nello Pepe.

