Sabato 26 giugno, alle ore16.00, ultimo appuntamento con “Verissimo- Le storie”, le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti nuovissimi contributi.



In questa puntata, tra gli incontri inediti, Silvia Toffanin accoglierà in studio il cantautore spagnolo Alvaro Soler.



Inoltre, il pubblico potrà rivedere le interviste a: Lapo Elkann, Lorella Cuccarini, Orietta Berti, Marisa Laurito e Pupo.

Redazione