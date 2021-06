CS_Al via “Uno Mattina Estate” Su Rai1 con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro

In una scenografia completamente rinnovata, la nuova stagione di “Uno Mattina Estate” – in onda da lunedì 28 giugno alle 7.10 su Rai1 – avrà la conduzione di una coppia inedita: Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. Notizie, approfondimenti, dati e numeri per raccontare la notizia nel suo peso reale e nella sua componente emozionale.

In collaborazione con il Tg1, il programma mattutino di Rai 1 informerà in tempo reale sulla strettissima attualità, con approfondimenti e spazi dedicati alla bellezza del Paese Italia attraverso una serie di itinerari straordinari lungo l’arte, le curiosità, il mistero, il benessere e la qualità della vita.

Redazione