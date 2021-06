CS_The winner is…

Domenica 27 Giugno, in prima serata su Canale 5 la riproposizione di “The Winner Is…”, lo show musicale condotto da Gerry Scotti.

Il programma si basa su una serie di sfide di canto a eliminazione diretta.

I partecipanti (singoli o gruppi, professionisti o dilettanti, uomini e donne di tutte le età) si esibiscono con canzoni famose scelte da loro e sono valutati da una giuria composta da italiani/e amanti della musica, capitanata da Mara Maionchi.

Come ogni gara, chi vince passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato. Ma la particolarità di “The Winner Is…” è che Gerry Scotti, prima di sapere il verdetto della giuria, offre ai cantanti una grande opportunità: quella di ritirarsi dal gioco in cambio di una cifra cash in denaro, oppure di credere in se stessi fino in fondo rischiando di tornare a casa a mani vuote.

Ad aiutare i protagonisti in questa difficile decisione ci sono parenti e amici che seguono lo svolgersi della gara ed il presidente di giuria Rudy Zerbi che, con la schiettezza e l’esperienza in campo musicale che lo contraddistinguono cerca sempre di far riflettere sul proprio talento.

Per tutti i partecipanti è importante avere una buona dose di obiettività ed autocritica, ma anche la forza psicologica per non cedere alla tentazione del denaro credendo in se stessi fino in fondo.

Il programma co-prodotto da Fascino P.g.t. e Toro Produzioni per Mediaset è scritto da Gerry Scotti, Mauro Monaco, Pasquale Romano, Barbara Cappi, Giona Peduzzi e Ermanno Labianca.

La regia è di Andrea Vicario.