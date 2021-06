CS_Su Canale 5 «Mr. Wrong»

Lunedì 28 giugno, «Mr. Wrong», la romantic-comedy dell’estate di Canale 5, approda in prima serata con nuovi episodi in prima visione assoluta.



Un vero fenomeno televisivo che trova un seguito altrettanto potente anche sul web e sui social con migliaia di pagine dedicate alla serie e milioni di post che commentano quotidianamente episodi, news e anticipazioni.

Il motore di questo tam-tam mediatico è sicuramente la presenza di Can Yaman, per la terza volta consecutiva protagonista di un successo di Canale 5, dopo Bitter Sweet che ha esordito nell’estate 2019 e Daydreamer lo scorso anno.



In «Mr. Wrong», Yaman è alle prese con emozioni, intrighi e passioni, sullo sfondo di Istanbul e Bodrum. Nei panni di Özgür, è un seduttore seriale, che non crede nell’amore e nelle relazioni stabili. Ezgi (Özge Gürel) invece, è una sognatrice, che dopo l’ennesima delusione sentimentale inizia a perdere le speranze di poter incontrare l’agognato Principe Azzurro.



«Mr. Wrong» prosegue la programmazione consueta, su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.45.

Redazione